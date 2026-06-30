IN EVIDENZA

Teatro Massimo di Palermo, Betta “I 130 anni saranno un momento speciale”

Di

Giu 30, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Il coraggio di un teatro sta nell’immaginare il suo futuro e la sua stessa vita”. Queste le parole di Marco Betta, Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo intervenuto a margine della presentazione della stagione 2026/27 di opere, balletti e concerti del Teatro Massimo di Palermo. “Un momento molto particolare e speciale per un teatro che compie 130 anni. Tutta questa stagione 26/27, che ritroverà poi il suo calendario naturale a partire da gennaio 2028, sarà lunga, ampia e dedicata alla celebrazione dei 130 anni ma anche dei 35 dal 1992″. xi6/vbo/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

UniPa, Agnello “Esempio di buona pratica della Terza missione”

Giu 30, 2026
IN EVIDENZA

UniPa, Midiri “Auspicio è che possa diventare un’ulteriore attrattiva museale”

Giu 30, 2026
IN EVIDENZA

Cannella “Il Teatro Massimo di Palermo è un’eccellenza nazionale”

Giu 30, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Lavoro, Calderone “Infortuni e sfruttamento ferita per l’intera comunità”

Giu 30, 2026
TOP NEWS

Scuola, Meloni “Barriere linguistiche vanno rimosse per favorire opportunità”

Giu 30, 2026
TOP NEWS

Università Palermo conferisce laurea honoris causa all’ad di Unicredit Orcel

Giu 30, 2026
IN EVIDENZA

UniPa, Agnello “Esempio di buona pratica della Terza missione”

Giu 30, 2026