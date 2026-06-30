IN EVIDENZA

Scuola, Meloni “Rimuovere le barriere linguistiche”

Di

Giu 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso di investire su questa iniziativa soprattutto perché crediamo che il talento dei nostri ragazzi debba meritare le stesse opportunità di tutti i loro coetanei europei” e che “non si possa e non si debba fermare di fronte a una barriera linguistica in un tempo come questo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’evento “Gli studenti italiani in Europa” promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. “Se noi oggi non togliamo quella barriera” linguistica, “rischiamo che tantissimi giovani italiani non siano pienamente liberi domani nella loro capacità di scelta”, sottolinea. “Vogliamo fare tutto quello che possiamo per superare la barriera della lingua”, cercando “di costruire condizioni di partenza uguali per tutti”, prosegue Meloni.

sat/gsl
(Fonte video: Presidenza del Consiglio)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

UniPa, Agnello “Esempio di buona pratica della Terza missione”

Giu 30, 2026
IN EVIDENZA

UniPa, Midiri “Auspicio è che possa diventare un’ulteriore attrattiva museale”

Giu 30, 2026
IN EVIDENZA

Cannella “Il Teatro Massimo di Palermo è un’eccellenza nazionale”

Giu 30, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Lavoro, Calderone “Infortuni e sfruttamento ferita per l’intera comunità”

Giu 30, 2026
TOP NEWS

Scuola, Meloni “Barriere linguistiche vanno rimosse per favorire opportunità”

Giu 30, 2026
TOP NEWS

Università Palermo conferisce laurea honoris causa all’ad di Unicredit Orcel

Giu 30, 2026
IN EVIDENZA

UniPa, Agnello “Esempio di buona pratica della Terza missione”

Giu 30, 2026