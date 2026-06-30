IN EVIDENZA

UniPa conferisce laurea honoris causa ad Orcel, Midiri “Messaggio ai giovani”

Di

Giu 30, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Orcel rappresenta oggi un pezzo dell’economia reale, ma anche un messaggio per i più giovani di come si possano scalare le vette dell’economia e dell’imprenditoria mondiale attraverso la volontà e la voglia di fare. Lui è un siciliano illustre, una persona che ha portato la Sicilia ai vertici dell’economia mondiale: la sua visione e capacità di interpretare il mondo economico può rappresentare un messaggio che i nostri giovani devono seguire e interpretare. L’Università non è solo elaborazione e trasmissione di dati, ma anche ipotesi di pensiero su cosa poter fare da grandi: credo che Orcel riuscirà a trasmettere tutto ciò in maniera assolutamente consapevole”. Lo ha detto Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, a margine della consegna della laurea magistrale honoris causa in Scienze economiche e finanziarie ad Andrea Orcel, amministratore delegato del gruppo UniCredit e presidente di UniCredit Foundation. xd8/vbo/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Maxi sequestro di 1,17 milioni di euro falsi e documenti contraffatti a Trieste

Giu 30, 2026
IN EVIDENZA

Tg Università – 30/6/2026

Giu 30, 2026
IN EVIDENZA

Orcel riceve laurea honoris causa all’UniPa “Credo molto nel ruolo dell’Europa”

Giu 30, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Attacchi cyber, Ranzato (Deas) “La vera sfida è comprendere la minaccia”

Giu 30, 2026
TOP NEWS

Libia, a Tripoli l’Italian Design Day. Ambasciatore Alberini “Ponte tra culture”

Giu 30, 2026
TOP NEWS

Bando Rai per le agenzie di stampa, Figec “Non garantisce pari opportunità”

Giu 30, 2026
TOP NEWS

Leucemia mieloide cronica, 25 anni di progressi e nuove sfide

Giu 30, 2026