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Tajani “Sostenere l’integrità territoriale del Libano”

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Set 23, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Noi ospitiamo in Italia i dialoghi tra Beirut e Israele. Con il ministro libanese abbiamo fatto un punto sulla situazione, su quello che può fare l’Italia, che è fortemente impegnata per favorire la pace nel Paese”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
“Durante la riunione ho deciso di dare un ulteriore finanziamento alla cooperazione internazionale per sostenere programmi dei villaggi cristiani nel sud del Libano che non devono essere abbandonati – ha aggiunto -. Vivono momenti di difficoltà perché c’è la guerra in corso e, d’accordo con il ministro degli Esteri libanese, abbiamo deciso di avviare tutte le procedure per dare un contributo finanziario per sostenere i progetti, perché questi villaggi possano continuare ad essere abitati e non abbandonati. Questo è un altro degli impegni. Già ne abbiamo finanziati altri progetti, ma oggi abbiamo deciso di fare questo ulteriore passo a sostegno dell’integrità territoriale del Libano”.

xo9/sat/gtr
(Intervista di Stefano Vaccara)

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