IN EVIDENZA

Tajani “No polemiche con Francia, ma l’Italia non è paradiso fiscale”

Di

Set 1, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Sono rimasto stupefatto delle dichiarazioni di Bayrou, evidentemente frutto di una analisi sbagliata. Non voglio fare polemica con la Francia ma l’Italia non può essere certo considerata un paradiso fiscale, anzi, se la Francia vuole collaborare con noi per completare il mercato interno noi vogliamo andare nella direzione di costruire una Europa diversa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della visita ai bambini palestinesi in cura presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

xb1/col4/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Venezia 82, Dario Argento riceve il premio SIAE alla carriera

Set 1, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Spionaggio: sospette interferenze russe sul gps dell’aereo di von der Leyen

Set 1, 2025
Cultura Economia IN EVIDENZA

Università: dal ministero più risorse a tutti gli atenei italiani

Set 1, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Venezia 82, Dario Argento riceve il premio SIAE alla carriera

Set 1, 2025
TOP NEWS

Cremlino, tra Putin e Trump nessun accordo su incontro con Zelensky

Set 1, 2025
IN EVIDENZA

Tajani “No polemiche con Francia, ma l’Italia non è paradiso fiscale”

Set 1, 2025
Calcio Sport

Nazionale, il ct Gattuso: “Sono carico, questa Italia non è messa male”

Set 1, 2025