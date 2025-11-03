Tajani “Affermazioni Zakharova sono volgari, ignobili e inaccettabili”

ROMA(ITALPRESS) – “Sono affermazioni volgari, perché quando c’è una disgrazia non si può speculare su persone che sono ancora sotto le macerie e su operai feriti. Noi non lo abbiamo mai fatto, quando c’è stata qualche disgrazia che ha colpito la Russia abbiamo sempre manifestato solidarietà. Queste dichiarazioni sono vergognose e inaccettabili in un Paese civile, non è mai accaduto in nessuna parte del mondo che si facessero dichiarazioni di questo tipo. Sono frasi ignobili che respingiamo al mittente”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione dell’European Gala 2025 organizzato da Formiche, commentando le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sul crollo della Torre dei Conti a Roma. “Noi siamo dalla parte dell’Ucraina ma non per questo abbiamo fatto mancare la nostra solidarietà quando ci sono stati problemi per il popolo russo – ribadisce -, pretendiamo lo stesso rispetto da persone che, evidentemente, non sanno cosa sia. Per questo ho fatto convocare l’ambasciatore russo per manifestare la nostra indignazione”.

