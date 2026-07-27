Stadio Roma, Rocca “Giorno importante per tutta la città, siamo soddisfati”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo non è solo un giorno importante per la Roma ma per tutta Roma. Siamo soddisfatti”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso di una conferenza sullo stato di avanzamento dell’iter amministrativo del nuovo stadio della A.S. Roma. “Si tratta di un’opera significativa, abbiamo fatto tutti la nostra parte cercando da un lato di consentire lo sviluppo del nuovo stadio, dall’altro di proteggere il fattore ambientale e della sicurezza, tra virgolette, dell’ospedale Pertini sull’aspetto della viabilità. Mi sembra siano state ottemperate tutte le esigenze. Abbiamo dato una serie di indicazioni che A.S. Roma ha ricevuto e sulle quali si dovrà attenere – prosegue -, sapendo che poi ci saranno anche delle verifiche successive. Oggi c’è tutto il quadro per poter far sviluppare il progetto per far sì di arrivare alla data della prossima primavera”.

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