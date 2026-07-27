Stadio Roma, Gualtieri “Sarà tra i più belli del mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “È una giornata molto importante perché parte tecnicamente la conferenza dei servizi decisoria. Lo stadio avviene in una procedura commissariale e questo consente tempi più rapidi e certezza, cosa molto importante. Quindi, si va avanti con determinazione e adesso siamo nella fase decisiva in cui si conclude l’autorizzazione perché sono 60 giorni, poi ci saranno i passaggi che preludono all’avvio dei cantieri nel 2027”. Lo afferma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di una conferenza sullo stato di avanzamento dell’iter amministrativo del nuovo stadio della A.S. Roma. “Si avvicina la realizzazione di una grande opera sportiva, ma anche di una grande riqualificazione di un quadrante di Roma straordinario. Sarà uno degli stadi più belli del mondo”, aggiunge.

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