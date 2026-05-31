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Smantellata a Palermo una banda specializzata in furti d’auto, 9 arresti

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Mag 31, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno smantellato un’associazione specializzata nei furti d’auto, nel riciclaggio dei pezzi di ricambio e nelle estorsioni attraverso il cosiddetto “cavallo di ritorno”. I poliziotti del Commissariato Porta Nuova di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura. Indagate altre 30 persone. vbo/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)

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