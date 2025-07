Sisma 2016, accelera la ricostruzione nell’Appennino Centrale

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi cinque mesi del 2025, nelle regioni dell’Appennino Centrale colpite dal sisma del 2016, la ricostruzione privata fa segnare un +22% rispetto allo stesso periodo del 2024 e, al 31 maggio 2025, le liquidazioni per i contributi concessi hanno raggiunto quota 6,1 miliardi di euro: +37,4% rispetto all’anno precedente. Sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto sulla ricostruzione del Centro Italia, presentato a Roma. Sul fronte della ricostruzione pubblica, invece, su un totale di 3.542 interventi programmati, saranno avviati 1.200 nuovi cantieri.Un’indagine del Cresme nei territori delle quattro regioni interessate stima che, anche grazie alle risorse messe in campo Programma Next Appennino, il Pil crescerà complessivamente di oltre 3,8 miliardi di euro e che l’occupazione vedrà un incremento di circa 15.300 unità.

sat/azn