IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro, dal Cdm nuovo decreto. Calderone “Scelta strategica”

Di

Ott 28, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Oggi presentiamo il nuovo decreto legge sicurezza e protezione civile: non è la prima volta che il governo si occupa di sicurezza sul lavoro, che fa scelte strategiche, sia sul fronte della prevenzione e sul fronte dell’estensione delle tutele”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Non è la prima volta che noi adottiamo anche una strategia che ci consente di mettere in campo più risorse per l’ispezione sul lavoro – ha aggiunto Calderone -, per un’ispezione sul lavoro qualificata e che si avvale di specialisti che sono importantissimi”.

xc3/sat/mca1
(Fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ddl Isole Minori, Musumeci “Garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini”

Ott 28, 2025
IN EVIDENZA

Roma, sgombero e abbattimento di immobili abusivi in zona Casilino

Ott 28, 2025
IN EVIDENZA

Tg News – 28/10/2025

Ott 28, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Via libera definitivo alla riforma dell’esame di maturità

Ott 28, 2025
TOP NEWS

Cina: ministero Commercio, quasi completati preparativi per l’ottava CIIE

Ott 28, 2025
TOP NEWS

Cina: a fine settembre Paese contava 4,7 milioni di stazioni base 5G

Ott 28, 2025
IN EVIDENZA

Ddl Isole Minori, Musumeci “Garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini”

Ott 28, 2025