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Caso Ranucci, Salvini “Serve chiarezza, penso sia necessaria una pausa”

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Ago 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Penso che gli italiani meritino chiarezza e fino a che chiarezza non sarà fatta anche sui rapporti tra Ranucci
e Lavitola, che erano costanti e amichevoli e qualche problema c’è stato, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più
andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Io non penso che gli italiani debbano pagare lo stipendio
a qualcuno che è coinvolto in una vicenda torbida”. Così il vicepremier, ministro, Matteo Salvini, a margine della visita al
cantiere della nuova stazione ferroviaria al Pigneto a Roma, sul caso Ranucci.
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