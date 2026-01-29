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Sgomberato a Roma lo stabile di via Tallone, rinvenuti droga e scooter rubati

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Set 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – È stato ancora una volta bonificato e liberato da intrusi lo stabile di Via Tallone, da tempo ridotto ad un vero e proprio “immobile fantasma” e trasformato in rifugio di fortuna con numerose situazioni di degrado. L’operazione si è articolata con l’accesso allo stabile effettuato in sicurezza da Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza, che, coordinati dal Dirigente del V Distretto Prenestino, hanno battuto tutti i livelli della struttura, scortando all’esterno i soggetti che vi avevano trovato dimora senza autorizzazioni e operando in una cornice di sicurezza che è stata attuata con l’aiuto della Polizia locale. Al termine delle verifiche sono stati individuati complessivamente 25 soggetti di origine extracomunitaria privi di documenti di identificazione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 2 kg di sostanza stupefacente, nel dettaglio marijuana, crack e cocaina, oltre a circa 4000 euro in contanti. Sono inoltre stati ritrovati 6 scooter risultati rubati.

col5/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

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