Bozzetti “Sarà una MiArt rinnovata e con un nuovo premio per artisti italiani”

MILANO (ITALPRESS) – “Sarà una Miart rinnovata che incontrerà sempre di più i desiderata del mondo dell’arte e delle gallerie d’arte per rendere sempre più forte il connubio tra Milano, la Lombardia, la fiera e l’arte”. Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, al Museo del Novecento per la presentazione di MiArt 2027, in calendario dal 9 all’11 aprile all’Allianz MiCo. “Con un nuovo premio da 50 mila euro dedicato agli artisti italiani mid-career, Fondazione Fiera Milano rafforza il proprio impegno al fianco di MiArt e sceglie di investire ancora di più nell’arte e nella cultura italiana”, ha aggiunto Bozzetti.

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