IN EVIDENZA

Bozzetti “Sarà una MiArt rinnovata e con un nuovo premio per artisti italiani”

Di

Set 29, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Sarà una Miart rinnovata che incontrerà sempre di più i desiderata del mondo dell’arte e delle gallerie d’arte per rendere sempre più forte il connubio tra Milano, la Lombardia, la fiera e l’arte”. Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, al Museo del Novecento per la presentazione di MiArt 2027, in calendario dal 9 all’11 aprile all’Allianz MiCo. “Con un nuovo premio da 50 mila euro dedicato agli artisti italiani mid-career, Fondazione Fiera Milano rafforza il proprio impegno al fianco di MiArt e sceglie di investire ancora di più nell’arte e nella cultura italiana”, ha aggiunto Bozzetti.

xu6/col5/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 29/9/2026

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Pesca, Lollobrigida “Settore in crisi per scelte strategiche sbagliate”

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Sgomberato a Roma lo stabile di via Tallone, rinvenuti droga e scooter rubati

Set 29, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Iraq, Crosetto “Concluso il rientro delle nostre Forze Armate, si apre nuova fase”

Set 29, 2026
TOP NEWS

Lilt, al via la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno

Set 29, 2026
TOP NEWS

Diabete e obesità, Novo a EASD: le novità su semaglutide e le opzioni terapeutiche

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 29/9/2026

Set 29, 2026