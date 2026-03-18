Settore lapideo, 2 mila imprese da 40 paesi alla China Xiamen Int’l Stone Fair





Oltre 2.000 imprese del settore lapideo, provenienti da più di 40 Paesi, hanno partecipato alla 26esima edizione della fiera di settore China Xiamen Int’l Stone Fair, tenutasi in Cina e durata quattro giorni.

I commercianti stranieri presenti hanno espresso “forte fiducia” nel potenziale del mercato cinese. (XINHUA/ITALPRESS)

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(Fonte video: Xinhua)