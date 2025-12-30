IN EVIDENZA

Scuola, Valditara “Con la manovra aumentano le risorse nel 2026”

Dic 30, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Questa legge di bilancio aumenta le risorse per la scuola italiana per il 2026. Non è vero, come sostengono le opposizioni, che nel 2026 le risorse per la scuola italiana diminuiranno rispetto al 2025”. Così in un video sui social il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Il bilancio dello Stato assegna delle cifre certe soltanto per l’anno successivo. Quindi la legge di bilancio approvata nel 2025 assegna delle cifre certe per il 2026. Per gli ultimi due anni del triennio, cioè il 2027 e il 2028, le leggi di bilancio non appostano mai cifre definitive, proprio perché gli oneri non sono ancora certi. E allora facciamo degli esempi concreti – spiega Valditara -. La legge di bilancio approvata nel 2024 aveva previsto per il 2026 57,4 miliardi di euro. Invece per il prossimo anno questa legge di bilancio stanzia definitivamente 57,9 miliardi. Quindi rispetto alle previsioni contenute nella legge di
bilancio 2024 ci sono 875 milioni in più”.

(Fonte video: profilo YouTuber di Giuseppe Valditara)

