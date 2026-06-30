Salvini presenta spot a tutela dei bimbi in auto: “Il seggiolino è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Si muore di mancato utilizzo, di mancato allaccio dei seggiolini per i bimbi. Piccoli o non più solo piccoli: 7000 bimbi feriti, decine di bimbi morti e non tornati a casa”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al MIT a margine della presentazione del nuovo spot istituzionale dedicato alla sicurezza dei bambini in auto. “Visto che molti partiranno nei prossimi giorni per qualche giorno di vacanza il seggiolino per i bimbi non è un di più, ma è fondamentale”, ha aggiunto.

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