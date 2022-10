LIONS CLUB BOSCO MARENGO SANTA CROCE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ALESSANDRIA PROMUOVONO “SCREENING GRATUITI DELLA VISTA” SABATO 15 OTTOBRE 2022

Il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, in stretta collaborazione con il Comune di Alessandria, organizzerà sabato 15 Ottobre 2022 dalle ore 10 alle ore 17 presso Piazza Libertà angolo Via San Giacomo della Vittoria – di fronte al Palazzo Comunale – screening gratuiti della vista con la presenza di un ortottista in un camper attrezzato Lions.

Nel mese di ottobre ricorre la Giornata Internazionale della vista,un evento internazionale ideato per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute degli occhi e sulla necessità di cure oculistiche di qualità per tutti.

In questa speciale giornata di service, i Lions Club di tutto il mondo organizzano progetti relativi alla vista, inclusi screening e donazione di occhiali da vista, chirurgia, programmi per la salute degli occhi e donazione di dispositivi assistiti per le persone affette da ipovisione.

“L’80% dei casi di malattie oculari sono prevenibili o trattabili. Il primo passo per la prevenzione è la consapevolezza. Il secondo è la diagnosi precoce tramite il controllo della vista – spiega il Presidente del Lions Club Bosco Marengo Santa Croce Alessandro Crivelli -. La diagnosi precoce porta a interventi tempestivi, trattamenti professionali e vista migliorata o curata. Per questo abbiamo deciso di offrire screening gratuiti alla cittadinanza e abbiamo subito incontrato la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. La vista inoltre è una delle cinque aree in cui stiamo concentrando il nostro servizio come Lions a livello mondiale. Le cause umanitarie a cui abbiamo scelto di dedicarci sono vista, diabete, fame, ambiente e cancro infantile. Per ciascuna di queste stiamo programmando interventi anche a livello locale“.

“ Ancora una volta lieti di essere al fianco dei Lions Club, nella fattispecie dei Lions Club International Bosco Marengo Santa Croce, sempre impegnati in azioni di concreta sensibilizzazione rivolte alla comunità che vanno a porre accenti di grande attenzione proprio su ambiti mai troppo indagati e percorsi – dichiara il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante –. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale ringrazio il Presidente dottor Alessandro Crivelli per l’organizzazione di questa importante giornata che vedrà impegnati i Lions nell’attuazione dello screening gratuito della vista, proprio nell’area antistante al Palazzo di Città: un’occasione di aiuto per la prevenzione che auspico possa essere accolta ed abbracciata dai cittadini con riconoscenza nei confronti di questo squisito operato di cui tutti abbiamo necessità”.

Riprendendo il motto del Presidente Lions Internazionale Brian Sheehan “insieme possiamo” , tutti insieme possiamo migliorare le nostre comunità e il mondo per tutti.