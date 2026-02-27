Fiorentina agli ottavi di Conference contro i polacchi del Rakow

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Fiorentina affronterà il Rakow agli ottavi di Conference League. Questo l’esito del sorteggio di Nyon. La gara di andata si svolgerà al Franchi il 12 marzo, il ritorno in Polonia giovedì 19.

In caso di passaggio del turno, il cammino della Viola proseguirebbe ai quarti contro una tra Crystal Palace e i ciprioti dell’Aek Larnaca: in questo caso, l’andata (9 aprile) sarebbe in trasferta per la squadra di Vanoli, mentre il ritorno (16 aprile) si giocherebbe a Firenze.

Le eventuali semifinali vedrebbero la formazione toscana affrontare una tra Lech Poznan, Shakhtar, Az Alkmaar e Sparta Praga, con l’andata in trasferta il 30 aprile e ritorno al Franchi il 7 maggio.

Questo il quadro degli ottavi di Conference League:

and.12/3 rit.19/3

Lech Poznan (Pol) – Shakthar Donetsk (Ukr)

Az Alkmaar (Ned) – Sparta Praga (Cze)

Crystal Palace (Eng) – Aek Larnaca (Cyp)

FIORENTINA (ITA) – Rakow (Pol)

Samsunspor (Tur) – Rayo Vallecano (Esp)

Celje (Slo) – Aek Atene (Gre)

Sigma Olomouc (Cze) – Mainz (Ger)

Rijeka (Cro) – Strasburgo (Fra)

and.9/4 rit.16/4

ACCOPPIAMENTI QUARTI

Lech Poznan/Shakthar Donetsk – Az Alkmaar/Sparta Praga

Crystal Palace/Aek Larnaca – FIORENTINA/Rakow

Samsunspor/Rayo Vallecano – Celje/Aek Atene

Sigma Olomouc/Mainz – Rijeka/Strasburgo

and.30/4 rit.7/5

ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

Vincitore quarti 1 – Vincitore quarti 2

Vincitore quarti 3 – Vincitore quarti 4

