Santuccio “Non mi accontento, ai Mondiali di Hong Kong per vincere”





ROMA (ITALPRESS) – “Fin qui è stata una bellissima stagione. All’Europeo sicuramente mi aspettavo qualcosa di più, ma l’appuntamento più importante deve ancora venire, quindi l’obiettivo è sicuramente quello di divertirmi, ma allo stesso tempo cercherò di dare tutto a me stessa per conquistare qualcosa che penso di meritare”. Così la specialista della spada Alberta Santuccio, due volte medaglia olimpica a squadre, a margine della presentazione della partnership tra Fis e Banca del Fucino. Poi, sull’imminente Mondiale di scherma: “Non mi accontento facilmente, non mi va di fare pronostici, però tutti noi atleti andiamo lì per vincere, quindi l’obiettivo è quello, accontentarsi dico sempre e mai”.

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