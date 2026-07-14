Lombardia, Fontana “Rapporti imprenditoriali con Osaka sempre più proficui”

MILANO (ITALPRESS) – “Tra la Lombardia e il Giappone, e in particolare con la Prefettura di Osaka, esistono numerosi elementi di affinità. Ci accomuna soprattutto lo sguardo rivolto al futuro, con una forte attenzione all’innovazione, alla ricerca e alletecnologie deep tech: ambiti che rendono sempre più interessanti le relazioni tra i nostri sistemi imprenditoriali”. Lo hasottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l’evento “Lombardy and Japan: Shaping lnnovationTogether”, che ha riunito i rappresentanti istituzionali italiani e giapponesi con l’obiettivo di consolidare la collaborazione trai due territori e tradurla in nuove opportunità per imprese, università e sistemi produttivi. (ITALPRESS)

trl/gsl (Fonte video: Regione Lombardia)