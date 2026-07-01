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Birra analcolica, il nuovo trend dell’estate

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Lug 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Da alternativa di nicchia a nuovo simbolo della socialità: la birra analcolica conquista sempre più spazio nelle abitudini degli italiani, soprattutto tra i giovani della Generazione Z. Un cambiamento che racconta un modo diverso di vivere i momenti insieme, più libero e flessibile, dove il piacere della condivisione non è necessariamente legato al consumo di alcol. A fotografare il fenomeno è la ricerca condotta da AstraRicerche per Heineken Italia nell’ambito della campagna “Together”. I dati mostrano una crescita evidente: 7 giovani su 10 hanno già provato una birra 0.0 e il 37% della Gen Z dichiara di consumarla ogni mese. Per circa 2,4 milioni di ragazzi è una scelta considerata “cool”, capace di rappresentare uno stile di vita contemporaneo. La birra analcolica entra così in diversi momenti della giornata, dall’aperitivo alle occasioni informali, fino alle situazioni estive come spiaggia e feste. Quasi il 40% dei giovani tra i 18 e i 27 anni la sceglie per la sua freschezza, mentre milioni di consumatori ne apprezzano soprattutto la versatilità e la possibilità di abbinarla a contesti diversi. A trainare il fenomeno è anche l’evoluzione della qualità: i consumatori riconoscono oggi un gusto sempre più vicino alle versioni tradizionali, grazie a un’offerta che punta su innovazione e nuovi formati. La birra analcolica si trasforma così da semplice alternativa a protagonista di un nuovo modo di vivere la convivialità, capace di adattarsi ai cambiamenti nei consumi e agli stili di vita delle nuove generazioni.
mgg/gtr/col

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