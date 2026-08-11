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Salvini “Per la prossima manovra la Lega chiederà 5% su utili a prime 10 banche”

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Ago 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Del governo Sanchez non condivido nulla, tranne l’intervento economico che ha fatto sulle banche. Ho visto
le due semestrali delle due più grandi banche italiane che hanno fatto utili per quasi 12 miliardi nel primo semestre, vuol dire
che solo due banche fanno utili per più di 24 miliardi nell’anno. Noi come Lega chiederemo, e sono convinto che l’intera maggioranza ci accompagnerà, un contributo triennale alle prime dieci banche italiane. Facciamo che interveniamo sulle prime 10 banche italiane, non su centinaia di piccole banche locali. Se volessimo partire su un utile di 30 miliardi, se ti accontenti
di un 5% all’anno…”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere della stazione Pigneto
a Roma.
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