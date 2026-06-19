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Salute Magazine – 19/6/2026

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Giu 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Rna, ecco come le cellule elaborano l’informazione
– Tumori del sangue, 30mila casi ogni anno ma nuove speranze dalla ricerca
– Grazie ai farmaci equivalenti 1,16 miliardi di risparmi per la sanità
– Science Calling, alla Camera il podcast che avvicina i cittadini alla ricerca
sat/gtr

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