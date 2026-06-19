De Filippis “Logistica fattore di crescita, lavorare sull’intermodalità”

ROMA (ITALPRESS) – “La logistica non deve essere vista come un costo, ma come un fattore abilitante per la crescita dell’industria. Lavorare insieme è uno degli elementi più importanti per il futuro dell’intermodalità e della logistica”.Così l’ad di FS Logistix, Sabrina De Filippis, agli Stati generali dei Trasporti e della Logistica organizzati da Confindustria a Roma.

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