Sala “Caduta alberi? Se si taglia c’è protesta, serve capire dove intervenire”

MILANO (ITALPRESS) – “Gli alberi sono tanti e stiamo facendo una verifica il più possibile completa. Sono cambiati molti fenomeni meteorologici in questi anni e questo ha portato una serie di problemi. Bisogna stare attenti perché quando si interviene e si taglia un albero c’è la protesta perché lo si taglia. A volte è necessario. Bisogna lavorare di fino, capendo dove incidere e spiegarlo ai cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Bracco Innovation Day 2026 allo Human Technopole al MIND di Milano, commentando il crollo di un albero in via Solari che ha schiacciato alcune auto in sosta e ha bloccato una linea del tram.

xv1/col5/gsl