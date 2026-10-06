Angelilli “Su Blue Economy rafforzato il nostro impegno con 4 milioni in più”

ROMA (ITALPRESS) – “Sulla Blue Economy abbiamo rafforzato il nostro impegno finanziario, con 4 milioni di euro destinati ai ventidue Comuni costieri, compresa Roma Capitale, e alle due isole del Lazio”. Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, in occasione del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, dove ha accompagnato una rappresentanza di imprese del Lazio.

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