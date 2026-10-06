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Mattarella “Da Italia e Lituania importante contributo per sicurezza e pace”

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Ott 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Quest’anno ci vediamo in prossimità della presidenza lituana del Consiglio dell’Unione europea ed è un’occasione per esprimere gli auguri per la presidenza della Lituania e la fiducia dell’Italia nel turno di presidenza lituana dell’Unione. In questa situazione internazionale, che definire complessa è riduttivo, è molto importante il contributo che i nostri Paesi danno come saggezza, come chiarezza, come posizioni che hanno a cuore soltanto la sicurezza e la pace”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda.
(ITALPRESS).

ads/gsl (Fonte video: Quirinale)

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