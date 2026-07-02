Ue-Usa, Falcone “No al braccio di ferro sulla Digital Tax”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Io credo che dinanzi all’evoluzione geopolitica sia giusto che l’Europa possa irrogare una tassazione fiscale anche sulle big tech. Non si tratta di sanzioni, non sono delle punizioni, né tantomeno delle ritorsioni contro gli Stati Uniti o i paesi terzi”. Lo ha dichiarato Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia, in risposta alle minacce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre dazi del 100% ai Paesi che introdurranno la Digital Tax per le aziende Usa.

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