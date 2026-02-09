IN EVIDENZA

Referendum, Lupi “Sia alto momento di partecipazione, errore strumentalizzare”

Di

Feb 9, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Un clima più disteso nella campagna per il referendum sulla giustizia? “Io me lo auguro e anche da Noi Moderati continuiamo a fare questo appello rilanciato dal Quirinale. Il referendum sarà – ce lo auguriamo – un alto momento di partecipazione con un confronto serio nel merito della proposta referendaria e quindi della riforma costituzionale che abbiamo portato avanti. È giusto che si esprima il popolo e che si confrontino anche le diverse ragioni. Quello che è sbagliato è strumentalizzare il confronto a fini politici che ovviamente non c’entrano nulla, ma anche dicendo cose che poi non sono vere. Se la giustizia va bene così credo che sia giusto lasciare che le cose siano stiano così. Se la giustizia invece ha bisogno di cambiare e di essere cambiata nel suo nel nel suo assetto organizzativo, credo che sia giusto votare si”. Lo ha dichiarato il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine di un evento organizzato dal partito a Milano sul ddl antisemitismo. xh7/vbo/mca1

Di

