Roma, Rocca “Nuovo Policlinico Umberto I è cantiere di rigenerazione urbana”





ROMA (ITALPRESS) -“La parte del Policlinico Umberto I, con la rigenerazione di un intero quadrante della città, rappresenta un’operazione importante che porterà a un nuovo ospedale più funzionale e a una completa riqualificazione delle altre palazzine, che potranno essere destinate a residenze universitarie, di cui c’è una forte carenza”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine del 2º Forum Roma REgeneration. “Credo che avrà un impatto positivo su tutta l’area che va da Termini a Piazza Bologna”.

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