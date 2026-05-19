Palermo, Carta “Nuovo Urban Center sarà uno spazio aperto alla città”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ancora una volta dimostra come l’Agenzia del Demanio sia sempre di più un agente del cambiamento delle città: questo avviene attraverso iniziative come il Piano città e accordi di collaborazione ma anche con l’apertura di questo Urban Center regionale. Questo sarà uno spazio in cui comunicare le politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare ma, grazie alla collaborazione con Comune e Università, anche un luogo aperto alla città in cui alimentare il dibattito pubblico su questioni che non sono di diretta regia dell’Agenzia del Demanio: in più questo è stato pensato come luogo di coworking, non solo istituzionale”. Lo ha detto l’assessore comunale alla Rigenerazione urbana, Maurizio Carta, a margine dell’inaugurazione dell’Urban Center Sicilia avvenuta questa mattina nei locali dell’Agenzia del Demanio a Palermo.

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