Roma, Gualtieri “Abbiamo il dovere di proseguire lavoro di ammodernamento”

ROMA (ITALPRESS) – “È una fase molto positiva della nostra città. Abbiamo il dovere di proseguire il lavoro di ammodernamento delle nostre infrastrutture per raggiungere livelli alti per la nostra città sulla mobilità e la qualità urbana. E di attrarre investimenti privati nella direzione della qualità”. Lo ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della seconda edizione di Roma REgeneration Forum, organizzato all’Auditorium della Tecnica di Confindustria. Il Sindaco ha messo l’accento anche sul “sostegno alle imprese più innovative che possono fare di Roma una locomotiva del paese. C’è più fiducia sia negli investitori che nei cittadini. Come istituzioni abbiamo il dovere di collaborare per la nostra città”.

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