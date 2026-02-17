IN EVIDENZA

Roccella “Portale della famiglia e della genitorialità iniziativa importante”

Feb 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Questa è un’iniziativa veramente importante, uno strumento che sarà di grandissima utilità, perché noi abbiamo fatto come Governo molto per la famiglia. E’ fondamentale che le famiglie possano accedere alle misure con facilità, essere informati è il primo passo per accedervi”. Così il ministro per la Famiglia, la natalità, e le pari opportunità, Eugenia Roccella, presentando il nuovo portale digitale dell’Inps dedicato alle famiglie insieme al presidente dell’Istituto, Gabriele Fava. Un unico spazio digitale per l’accesso a 40 servizi integrati per la famiglia e i genitori e a circa 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni.

(Fonte video: Inps)

