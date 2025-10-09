IN EVIDENZA

Roccella all’Onu “La maternità surrogata è una forma di violenza”

Ott 9, 2025


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il rapporto di Reem Alsalem stabilisce che la maternità surrogata è una forma di violenza contro le donne. E’ una forma di sfruttamento e cosificazione del corpo femminile e di mercificazione”. Lo ha detto Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, intervistata dall’Italpress in occasione della Missione Italiana all’ONU di New York. “Bisogna far aprire un dibattito su questa pratica, troppo spesso viene presentata in maniera estremamente edulcorata e non si sa fino a che punto sia una forma di violenza”, ha aggiunto.

