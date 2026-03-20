Rocca “Non ci deve essere ideologia nella lotta alla criminalità”





ROMA (ITALPRESS) – “Un bel momento fatto insieme agli studenti, per ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata e della mafia, quando si pensa alla lotta alla mafia, la memoria va subito ai grandi eroi che sono Falcone, Borsellino, però ci sono anche altri eroi civici che vanno altrettanto ricordati, Beppe Alfano, Pippo Fava, Peppino Impastato e insieme a loro tantissimi altri, che hanno pagato un prezzo altissimo alla loro scelta di dire no”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della messa a dimora dell’albero della legalità, nel cortile della casa dello studente dell’università La Sapienza, a Roma. “Non ci deve essere ideologia che separi rispetto alla lotta alla criminalità organizzata, che deve essere senza quartiere, e deve vedere tutti i cittadini uniti”, ha aggiunto Rocca. xc3/vbo/mca1