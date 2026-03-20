Centro Sicurezza di Orbassano, 50 anni di test per auto più sicure





ROMA (ITALPRESS) – Il Centro Sicurezza di Orbassano, alle porte di Torino, celebra i suoi primi cinquant’anni di attività. A visitare la struttura è stato anche Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis. Nato nel 1976, il centro è oggi uno dei poli più avanzati al mondo per lo studio e lo sviluppo della sicurezza automobilistica. L’impianto si estende su una superficie di circa 110 mila metri quadrati ed è dotato di quattro piste di prova con quattro punti di impatto per crash test, affiancati da laboratori e attrezzature per prove statiche e dinamiche. Qui vengono analizzati diversi scenari critici, dall’impatto con i pedoni alla resistenza del tetto fino al comportamento del veicolo in caso di ribaltamento, simulando sia le condizioni previste dalle normative internazionali sia quelle del traffico reale. Tra le tecnologie più avanzate spicca un sistema computerizzato con tredici telecamere mobili puntate sul punto di impatto, capace di realizzare riprese ad altissima velocità anche del sottoscocca dei veicoli e con telecamere installate a bordo. L’integrazione tra test fisici e simulazioni digitali permette di ricreare virtualmente quasi ogni scenario di incidente e di certificare i modelli secondo oltre 175 standard internazionali di sicurezza, contribuendo allo sviluppo di veicoli sempre più sicuri.