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Salute Magazine – 20/3/2026

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Mar 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Farmaci anti-obesità, il nodo dei costi
– Dal World Obesity Day nuove strategie di cura
– Investing for Life Health Summit, più investimenti e accesso equo a cure
– “Io prevengo”, nelle piazze lombarde il truck della salute di Lilly
sat/gtr

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