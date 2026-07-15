Rocca “Con nuova Terapia Intensiva dell’Umberto I fatto un lavoro d’eccellenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, davvero, è un momento significativo: questa è una terapia intensiva straordinariamente tecnologica, ma anche ben distribuita, perché i percorsi all’interno delle strutture ospedaliere sono qualcosa di fondamentale. Devo dire che qua è stato fatto un lavoro d’eccellenza, vedo molto entusiasmo anche da parte dei professionisti. Volevo sottolineare che qui si aggiungono ulteriori 8 anestesisti di nuova assunzione e 50 infermieri dedicati a questa terapia intensiva, che quindi, insomma, risponderà perfettamente anche alle esigenze di alta intensità assistenziale che accompagnano una struttura sanitaria importante come il Policlinico Umberto I”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’inaugurazione al Policlinico Umberto I, presso la IV Clinica Chirurgica, Dipartimento Emergenza Urgenza, un nuovo reparto di Terapia Intensiva ad Alto Biocontenimento. “Stiamo rispettando i tempi: noi avevamo detto che per luglio doveva essere più o meno pronto il DIP. So che adesso deve andare per un ultimo parere al COREPACU, che si occupa dei beni culturali, che deve dare l’ultimo via libera, se ci sono tutte le condizioni, e credo di sì. Quindi, una volta avuto quello, noi possiamo pubblicare la gara per la progettazione. Quindi stiamo rispettando gli impegni che abbiamo preso e devo dire che si lavora proprio come un team, insieme non solo all’università, al Policlinico Umberto I, all’Agenzia del Demanio, alla Soprintendenza. Insomma, è un bel lavoro di squadra che sta dando i suoi risultati”, ha aggiunto.

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(Fonte video: Regione Lazio)