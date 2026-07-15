Fermo preventivo minori, Moratti “Importantissimo,baby gang sempre più violente”

“Non possiamo abituarci a tutto questo – aggiunge Moratti -. Lo Stato deve avere strumenti efficaci per prevenire la violenza e proteggere i cittadini, sempre nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla nostra Costituzione. Nei confronti dei minori violenti dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi, ma non per criminalizzare i giovani ma per salvarli. Per salvarli da percorsi che possono distruggere il loro futuro e peraltro mettere anche a rischio quello degli altri. Però una legge ovviamente da sola non basta. Quindi da sindaco di Milano io ho imparato che la sicurezza si costruisce ogni giorno con più forze di polizia locale sul territorio, con videosorveglianza, con quartieri curati, con recupero delle periferie, con la scuola, lo sport, proposte culturali e servizi educativi. Quindi fermezza contro chi sceglie la violenza, vicinanza a chi rispetta le regole, perché la sicurezza non può essere un privilegio, è il primo diritto di ogni cittadino ed è la condizione che rende possibile ogni altra libertà”, conclude Letizia Moratti.
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