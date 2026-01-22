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Rizzolo (Sicindustria) “Apprezzamento per protocollo Cdp-Confindustria”

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Set 22, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Rafforzare il dialogo e l’interazione con le aziende siciliane da un lato, sostenere le priorità strategiche dell’isola e dell’Italia dall’altro: questi gli obiettivi del Roadshow “Insieme per il futuro delle imprese”, organizzato dal Gruppo Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Confindustria presso il Teatro Massimo di Palermo. L’incontro è finalizzato a intercettare le nuove esigenze del mondo imprenditoriale e presentare gli strumenti per favorirne lo sviluppo: uno di questi è il protocollo siglato negli scorsi mesi tra Cdp e Confindustria, nel quale sono state individuate una serie di strategie comuni per sostenere lo sviluppo. Tra i partecipanti il presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo che ha espresso un “apprezzamento particolare per questo accordo”.
xd8/abr/gtr

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