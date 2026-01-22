Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 22/9/2026





GENOVA (ITALPRESS) – Nella ventiseiesima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini e Paolo Liguori intervistano Emilia Ferraro di AMM Group e Laura Costaro, coordinatrice dell’Istituto Tecnologico per il Turismo regionale della Liguria. Dall’aerospace al turismo, il punto di partenza è lo stesso: la competenza tecnica, da sola, non basta. Bisogna saperla trasmettere, costruire fiducia e comprendere chi abbiamo davanti. Per Ferraro questo significa lavorare quotidianamente sul rapporto tra Sales e Risorse Umane. Con Costaro siamo partiti dai ragazzi che oggi imparano a utilizzare intelligenza artificiale. Ed è proprio qui che le due conversazioni finiscono per incontrarsi. Perché dall’aerospace al turismo, dall’impresa alla formazione, l’innovazione può cambiare gli strumenti con cui lavoriamo, ma sono ancora le persone a costruire relazioni, generare fiducia e dare valore alle competenze.

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