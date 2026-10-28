Ritratti di Antonello Da Messina da Cefalù a Torino, Russo “Qualcosa di unico”





ROMA (ITALPRESS) – “Questi due capolavori della cultura mondiale rappresentano qualcosa di unico”. Lo ha sottolineato Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia, in occasione della conferenza stampa “L’enigma del sorriso, Antonello da Messina tra Cefalù e Torino”, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, al Senato. Dopo il successo della tappa al museo Mandralisca di Cefalù, infatti, continua il percorso dei due straordinari ritratti di Antonello da Messina che saranno esposti a Palazzo Madama, a Torino, dal 12 novembre al 22 febbraio. “Si tratta – ha aggiunto – di una bellissima collaborazione tra la Sicilia e il Piemonte, una grande operazione culturale che sicuramente avrà un grande impatto di pubblico ma soprattutto sarà un grande esempio di come la nostra nazione ha un patrimonio culturale immenso che va visto nella sua interezza. Il Piemonte che ha invaso la Sicilia, si trova invaso dalla cultura siciliana, in questo caso”. xc3/vbo/gsl