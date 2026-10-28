IN EVIDENZA

Artelia Italia festeggia 25 anni e guarda al futuro

Di

Ott 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Artelia ha celebrato a Villa Miani, a Roma, i 25 anni di presenza in Italia. L’incontro, patrocinato da Remind, ha riunito rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale per ripercorrere il contributo del gruppo alla crescita della Nazione e discutere le prospettive dell’immobiliare allargato a partire dal benessere e dalla sicurezza delle persone dove vivono, operano e transitano.
mec/mgg/fsc/azn
(video in collaborazione con Remind)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Meloni “Aiuteremo le imprese a diventare più forti e creare lavoro”

Ott 28, 2026
IN EVIDENZA

Ritratti di Antonello Da Messina da Cefalù a Torino, Russo “Qualcosa di unico”

Ott 28, 2026
IN EVIDENZA

Energia, Prete “Italia troppo dipendente da estero, nucleare scelta da seguire”

Ott 28, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Meloni “Aiuteremo le imprese a diventare più forti e creare lavoro”

Ott 28, 2026
IN EVIDENZA

Artelia Italia festeggia 25 anni e guarda al futuro

Ott 28, 2026
IN EVIDENZA

Ritratti di Antonello Da Messina da Cefalù a Torino, Russo “Qualcosa di unico”

Ott 28, 2026
IN EVIDENZA

Energia, Prete “Italia troppo dipendente da estero, nucleare scelta da seguire”

Ott 28, 2026