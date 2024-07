La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha parificato in data 18 luglio 2024 il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2023. Il disavanzo è sceso a 5.110.000.000 €, 232 milioni meglio rispetto al 2022. La Regione Piemonte, pertanto, nel 2023 ha recuperato tutte le quote dei disavanzi pluriennali. All’udienza erano presenti il presidente della Regione Alberto Cirio, gli assessori al Bilancio Andrea Tronzano e alla Sanità Federico Riboldi, oltre ai direttori Paolo Frascisco, Giovanni Lepri e Antonino Sottile.