Regeni, Gasparri “Tajani avanti con coraggio, chi lo critica è incommentabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Tajani è quello che ha riportato Zaki che era prigioniero in Egitto, è quello che sta trattando altri casi in Egitto con capacità e pazienza diplomatica, è quello che porta avanti una richiesta di verità forte anche in Egitto con le autorità egiziane. Ora c’è stata una sentenza che mi pare risolva parzialmente il problema perché non ha dato una risposta completa e Tajani ha affermato che noi dobbiamo continuare a cercare la verità e anche chiederla alle istituzioni egiziane con coraggio portando anche a casa persone che sono state diciamo colpite da provvedimenti ingiusti o da rischi, come una donna che sta correndo dei rischi in Egitto e Tajani ha sempre perseguito la via dei risultati e della grande dignità e fermezza nazionale”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, a margine dell’iniziativa organizzata da Forza Italia a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, in occasione dei 90 anni di Silvio Berlusconi, rispondendo a una domanda su alcune dichiarazioni di Elly Schlein, la quale avrebbe sostenuto che ‘Tajani su questa vicenda avrebbe perso l’occasione per stare zitto’. “Chi lo critica – ha aggiunto Gasparri riferendosi a Elly Schlein – non vale un mignolo di Antonio Tajani, sono personaggi che sono veramente incommentabili, come avrebbe detto Berlusconi probabilmente”.(ITALPRESS)

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