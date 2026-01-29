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La Cina presenta un piano di sviluppo per le batterie di nuova generazione

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Set 29, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato un piano di sviluppo per l’industria delle batterie di nuova generazione per il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), fissando obiettivi in materia di crescita del settore, innovazione tecnologica e qualità dei prodotti.

Il piano, emanato congiuntamente da diversi dipartimenti governativi, tra cui il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, punta a una crescita stabile del settore e al rafforzamento delle capacità di innovazione lungo l’intera filiera industriale entro il 2030.

Entro quella data, la Cina punta a conseguire progressi decisivi nei materiali avanzati per elettrodi, nei nuovi elettroliti e nei materiali ausiliari di fascia alta, e a compiere importanti passi avanti nello sviluppo di nuovi sistemi di batterie.

Il piano prevede inoltre una prima applicazione su larga scala delle batterie interamente allo stato solido e una durata di 15.000 cicli per le batterie al litio a lunga durata entro il 2030.

Secondo il documento, entro il 2030 i tassi di difettosità dei prodotti delle imprese leader dovrebbero raggiungere livelli nell’ordine delle parti per miliardo.

Il piano chiede infine di accelerare l’integrazione e l’innovazione tra le tecnologie delle batterie di nuova generazione, l’energia pulita e le applicazioni per uso finale, e di rafforzare l’integrazione tra commercio e investimenti internazionali nel settore.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –

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