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Industria, a luglio i ricavi salgono dell’1,7%

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Set 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – A luglio il fatturato dell’industria italiana cresce dell’1,7% su giugno in valore e dello 0,6% in volume, come rileva l’Istat. A spingere è soprattutto l’estero, dove salgono sia gli importi sia le quantità, mentre sul mercato interno i volumi venduti cedono leggermente. Più contenuto l’andamento dei servizi: flette il commercio all’ingrosso, mentre gli altri settori si espandono. Su base annua i ricavi dell’industria segnano quasi il 5% in valore, ma le quantità calano; a sostenere i valori è l’energia, con un balzo oltre il 26%. Tra i comparti principali si distinguono i beni strumentali, mentre quelli di consumo e intermedi avanzano più modestamente. Sul fronte dei servizi, il confronto annuo vede ricavi in crescita e volumi sostanzialmente stabili. Lo stesso schema, infine, nel trimestre maggio-luglio: importi in salita, quantità in discesa.
sat/azn

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