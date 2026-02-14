IN EVIDENZA

Bambino trapiantato con cuore danneggiato, Fico “Vicinanza alla famiglia”

Di

Feb 14, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – “Non entro nella questione medica e la mia vicinanza, di tutta la Giunta e della Regione Campania va alla famiglia e al piccolo protagonista di questa vicenda dolorosissima e terribile”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Roberto Fico a Napoli, a margine dell’evento in corso “L’italia che coltiva i saperi” organizzato dal Partito Democratico, in merito alla vicenda del bambino trapiantato con cuore danneggiato e alle ultime notizie arrivate dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma sull’impossibilità di rioperare. “Come sapete, – ha proseguito Fico – io ho attivato il massimo livello dei poteri rispettivi ed istruttori che competono alla Regione Campania. Ho scritto ufficialmente alla direzione Generale Salute, che ha attivato immediatamente tutto quello che era nelle proprie possibilità da attivare e quindi aspetto le risultanze di tutto quello che troveranno, recupereranno, chiederanno all’Ospedale Monaldi”.

xm9/tvi/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella “Riconoscenza per l’opera di Grazia Deledda, di perenne modernità”

Feb 14, 2026
IN EVIDENZA

Cucci “La medaglia d’oro dei Giochi va anche ai medici italiani”

Feb 14, 2026
IN EVIDENZA

La lezione di Arianna Fontana: testa, cuore e finali

Feb 14, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Gasperini punta il Napoli “La Roma è cresciuta, ora serve uno step tecnico”

Feb 14, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella “Riconoscenza per l’opera di Grazia Deledda, di perenne modernità”

Feb 14, 2026
IN EVIDENZA

Bambino trapiantato con cuore danneggiato, Fico “Vicinanza alla famiglia”

Feb 14, 2026
IN EVIDENZA

Cucci “La medaglia d’oro dei Giochi va anche ai medici italiani”

Feb 14, 2026