Rapine sui mezzi pubblici, 14 giovani arrestati a Milano

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 14 giovani – un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani di età compresa tra i 19 e i 25 anni – ritenuti responsabili di aver commesso, tra agosto 2025 e giugno 2026, 8 rapine (due delle quali in concorso, anche con lesioni personali ai danni delle vittime che hanno riportato 5 e 28 giorni di prognosi), un furto con strappo e ricettazione.fsc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)